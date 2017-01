Bewoners Stedenwijk-Zuid wakker door nachtelijke bomenkap

ALMERE – Bewoners van Stedenwijk-Zuid hebben de afgelopen week onrustige nachten gehad dankzij nachtelijke kapwerkzaamheden langs de Paralleldreef tussen de Havendreef en de Oorweg. „We konden niet in slaap komen vanwege een enorm kabaal”, meldt een bewoner van de Helmondstraat. „We hebben de politie en de gemeente erover gebeld en kregen te horen dat hier een vergunning voor was afgegeven. Wat een idioterie om ’s nachts met kettingzagen aan de slag te gaan!”

Rijkswaterstaat had de werkzaamheden aangekondigd via diverse kanalen. „Om de doorstroming en veiligheid te garanderen voor het verkeer is besloten om deze werkzaamheden ’s avonds en ’s nachts uit te voeren”, vertelt een woordvoerder. „Omwonenden in een bepaalde straal hebben hierover ook een brief ontvangen. Overlast is natuurlijk altijd vervelend, maar soms helaas niet te vermijden. Het is niet zo dat wij bergen klachten hebben ontvangen.”

Het kappen van de bomen aan beide kanten van de Paralleldreef was nodig als voorbereiding op de werkzaamheden voor de verbreding van de A6. In de toekomst verdwijnt de Paralleldreef helemaal en komt daarvoor in de plaats de parallelbaan van de A6. Weggebruikers kunnen dan via de parallelbaan op de A6 van Almere Haven naar de Havendreef rijden. In maart/april wordt gestart met de daadwerkelijke verbreding van de snelweg tussen de Havendreef en Almere Buiten. Wanneer de huidige Paralleldreef definitief wordt afgesloten is volgens Rijkswaterstaat nu nog niet bekend.

De nachtelijke werkzaamheden zijn inmiddels overigens afgerond. De bomenkap vond van maandag 23 januari tot en met vrijdag 27 januari iedere nacht plaats tussen tussen 20.00 en 05.00 uur. De Paralleldreef was in die periode ook afgesloten voor verkeer. Afgelopen nacht waren de laatste werkzaamheden, dus omwonenden kunnen nu weer ongestoord slapen.

Blijf op de hoogte van alle werkzaamheden via het online bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat.