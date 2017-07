Bewoners Poort willen pootjebaden bij Klokhuis

Almere – Bewoners van Poort konden zondag hun wensen kenbaar maken voor toekomstige activiteiten in en rondom het Klokhuis. Met speciale stiften mochten de bezoekers hun ideeën en verzoeken opschrijven op de ruiten van het markante gebouw.

Het Klokhuis is één van de vestigingen van Stad & Natuur Almere. De organisatie richt zich met het Klokhuis op speelse en interactieve educatie van kinderen. Centraal daarbij staan gezondheid, duurzaamheid, bouwen en wonen. Stad & Natuur wil graag weten aan welke educatieve activiteiten de bewoners van Almere Poort behoefte hebben.

Initiatiefneemster Joyce Grobben van Stad & Natuur sprak tientallen bezoekers, vooral kinderen en hun ouders. Ze hoorde bekende, maar ook nieuwe verzoeken. Kinderen vroegen bijvoorbeeld om een insectenspeurtocht en speciale duurzaamheidslessen voor scholen uit Almere Poort. Die activiteiten biedt Stad & Natuur al aan in Almere, dus dat zijn zaken die snel kunnen worden gerealiseerd. ,,Wat ik nog niet gehoord had was de vraag of we iets met water kunnen doen rondom het Klokhuis. Mensen wilden graag kunnen pootjebaden op warme dagen. Een erg interessante vraag waar we over na gaan denken”, aldus Grobben.

Wie ook een goed idee heeft voor het activiteitenprogramma van het Klokhuis kan dit mailen naar info@stadennatuur onder vermelding van ‘Klokhuis’ of een berichtje achterlaten op de Facebook-pagina van het Klokhuis @klokhuisalmere .

De nieuwe programmering van het Klokhuis start al voor de zomervakantie. Op 16 juli geeft singer-songwriter Daniël van der Zee weer muzikale rondleidingen door het gebouw. Kaartjes voor de rondleidingen zijn te bestellen via www.stadennatuur.nl.