Bewoners Noorderplassenweg willen camping niet

ALMERE – Het onderzoek naar de verplaatsing van Camping Waterhout dat momenteel wordt uitgevoerd kan nog voor het is afgerond al op tegenstand rekenen. De verenigingen van eigenaren(vve) van de drie appartementencomplexen aan de Noorderplassenweg zijn namelijk tegen.

,,Het is inmiddels het gesprek van de dag onder de bewoners. Er zijn voor- en tegenstanders, maar toch meer tegenstanders en dat komt hoofdzakelijk doordat we van niets weten. We lazen het in de media en werden daardoor verrast. Inmiddels hebben we wat extra vergaderingen gehad en we gaan de mogelijkheden aangrijpen die er zijn om ons ongenoegen kenbaar te maken en of er mogelijkheden zijn om de komst tegen te gaan. Nu is het een stil natuurgebied waar we op uitkijken, maar als er een camping komt dan gaat dat zeker veranderen en dat willen we eigenlijk niet”, aldus Johan van der Kolk, bestuurslid van de vve van de eerste flat gezien vanaf restaurant The Boathouse.

Uitzicht

De gemeente onderzoekt de verplaatsing van de camping omdat op de huidige plek aan het Weerwater de Floriade en de Floriadewijk worden gerealiseerd. In eerste instantie zou de camping onderdeel van de wereldtuinbouwtentoonstelling en de wijk daarna uit gaan maken, maar daar werd om diverse redenen vanaf gezien. Daarna zou er sprake zijn van verplaatsing naar de kuststrook in Haven, maar dat zagen de eigenaren van de camping niet zitten. Anderhalve week geleden kwam het bericht naar buiten dat Schateiland nu als locatie wordt onderzocht.

De drie complexen aan de Noorderplassenweg bestaan uit drie keer 21 appartementen en vanaf de achterkant wordt er uitgekeken op onder meer het Schateiland. ,,Als de camping er komt dan gaan wij daar sowieso hinder van ondervinden, maar het was op zijn minst ook wel netjes geweest als de gemeente ons op de hoogte had gebracht dat er een onderzoek komt. Nu lijkt het net alsof het al is besloten en we er niets meer aan kunnen doen. Dat gevoel hebben we tenminste”, geeft Johan Duvivier, voorzitter van de vve van het derde complex, aan. ,,We zijn nu een beetje opstandig en toch ook teleurgesteld, want we weten nu niet wat er gaat gebeuren.”

Een woordvoerder van de gemeente laat in een reactie weten dat het vooralsnog alleen om een onderzoek gaat, dat er nog niets is besloten en dat de gesprekken met bewoners onderdeel uitmaken van dat onderzoek.