Bewoners Deltastraat verrast door plannen kust Haven

ALMERE – Opnieuw zijn bewoners verrast door plannen van de gemeente Almere. Dit keer gaat om de bewoners van de bijna vijftig appartementen in de Deltastraat in Haven. Zij vernamen de plannen van wethouder Tjeerd Herrema voor de Kust Almere Haven via deze krant en schrokken zich een hoedje toen ze lazen dat er een ’kleinschalig’ hotel precies voor hun complex staat ingetekend.

,,We hebben de plannen opgevraagd en het blijkt om een hotel te gaan van negen verdiepingen. Die staat in de tekeningen precies voor ons uitzicht ingetekend op de hoek Deltastraat-Sluisstraat op het Manifestatieveld. In de plannen staat ook met wie de gemeente allemaal gesproken heeft en daar staan wij, als directe buren, dus niet in genoemd. Wel allemaal ondernemers en vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen, maar die wonen hier dus niet. We vinden dit echt ongekend. Hoe kunnen ze ons nou vergeten?”, vraagt Bert Fakkeldij vanuit zijn woonkamer zich af.

Aangeschoven zijn ook zijn buren Bob Griep, Nico Hoogland, Gerard Röling en Anja, de vrouw van Fakkeldij. De verontwaardiging bij de bewoners is groot en ze hopen dan ook dat er een alsnog een gesprek gaat plaatsvinden. ,,We hebben inmiddels een uitnodiging gestuurd naar de gebiedsmanager dus dat is even afwachten, maar de wethouder is nota bene contactwethouder voor dit gebied. Ook onze Vereniging van Eigenaren heeft niets gehoord. Dat is toch abnormaal. Ons gaat het om dat hotel op die plek. Dat kan gewoon echt niet. Desnoods gaan we procederen”, geeft Röling aan. ,,Kijk in het verleden is er gewoon te weinig aandacht geweest voor dit gebied. Dus we snappen dat er iets moet gebeuren, maar het is elke keer hetzelfde liedje. Ze betrekken de inwoners er gewoon niet bij en wij zijn toch de eerste gebruikers van dit gebied. Toon gewoon respect voor ons”, aldus Griep.

De wethouder is om een reactie gevraagd op de vragen hoe het komt dat de bewoners niet zijn betrokken bij de verkenning en of er nog iets aan de plek van het hotel gedaan kan worden.