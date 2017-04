Bewoners Blocq opnieuw ten strijde

ALMERE – De buurt bij het gemaal Blocq van Kuffeler aan de Oostvaardersdijk kan de protestborden tegen de komst van een overslaghaven weer van stal halen. Recyclingbedrijf Vijfhoek Recycling heeft namelijk een vergunning aangevraagd om nabij het gemaal een haven te bouwen voor overslag.

Enkele jaren geleden, in 2011, wilde de gemeente met enkele bedrijven nagenoeg op dezelfde plek een containeroverslagterminal ontwikkelen, maar dat werd toen mede na protesten door een kleine meerderheid in de gemeenteraad tegengehouden. Toen ging het om een onderzoek naar de mogelijkheid, maar dat is dus niet meer het geval. ,,Het huidige initiatief is onvergelijkbaar met het plan voor een containerterminal van enkele jaren terug. Dit is veel kleiner, vindt niet plaats op gemeentegrond en heeft een dekkende exploitatie”, aldus het college van burgemeester en wethouders in een raadsbrief.

Onbetrouwbaar

,,Ik kan wel zeggen dat er hier een bom is ontploft. Eerst de brief van Vijfhoek en daarna het bericht van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Het heeft voor heel veel verontwaardiging gezorgd. We zullen inderdaad weer argumenten moeten aandragen dat de ontwikkeling voor toerisme en recreatie op deze plek veel meer werkgelegenheid biedt voor de stad. Dat past meer in de vernieuwde bestemmingsplannen. Ik dacht dat een overslaglocatie een gepasseerd station was. Dit komt gewoon niet betrouwbaar over en dat vind ik echt heel erg”, reageert Pia Barentsen. Zij is de spreekbuis namens de bewoners, leden van de jachthavenvereniging BvK, de Vogelwacht en Flevolandschap. ,,We zijn gelukkig niet alleen in dit standpunt. De gemeente heeft dit gebied in 2015 aangewezen als mogelijk toeristisch knooppunt, maar daar blijkt dus niet veel van te kloppen. Bovendien is er de ontwikkeling van Nationaal Park Nieuw Land, waar de Blocq van Kuffeler de toegangspoort voor is. We hebben inmiddels van meerdere gemeenteraadsleden te horen gekregen dat zij de gang van zaken bijzonder vreemd vinden”, vult Barentsen aan.

De vergunning is aangevraagd bij de provincie. Het bedrijf wil de nieuw te bouwen haven gebruiken om puin aan- en af te voeren. Omdat de gemeente niet over de vergunning gaat kan de gemeenteraad er alleen zogenoemde bedenkingen bij plaatsen en dan is het aan de provincie of zij de vergunning verlenen. Donderdagavond houdt het bedrijf, dat aan de Pontonweg zit, een openbare informatieavond.