Bewoner gewond bij overval

ALMERE – Een bewoner van een huis aan de Doddegrasweg in Almere werd zaterdagavond overvallen. De man raakte daarbij gewond.

Rond 19 uur deed de bewoner de voordeur open, toen er werd aangebeld. Hij kreeg direct een harde klap in zijn gezicht van een onbekende man.

Het slachtoffer viel achterover op de grond. De overvaller eiste geld en liep met de bewoner de woning binnen. De dader ging er met geld en diverse spullen vandoor in een onbekende richting.

De recherche heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar getuigen. Wie weet bijvoorbeeld iets over de vluchtroute van de dader?