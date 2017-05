Bevrijdingsfestival Flevoland van start

ALMERE – Het Bevrijdingsfestival Flevoland is van start gegaan. Er zijn optredens op de Esplanade (hoofdpodium), de Grote Markt, het Belfort en het Stadhuisplein. Almere Vandaag neemt vandaag een kijkje bij de verschillende podia. Volg onze social mediakanalen voor updates, foto’s en filmpjes.

Het Stadhuisplein is omgedoopt tot het Plein van de Vrijheid. Je kunt daar onder andere speeddaten met veteranen. Ook staat daar het Schoor Talent-Academy podium. Young Movement presenteert hier een programma dat vanmiddag werd geopend door de winnaar van de Battle of the Schoolbands 2017, de band Adjective Animals van de Meergronden.

Op de Esplanade is het programma geopend door Sarah-Jane. Om 1.415 uur arriveren daar de fakkeldragers met het Vrijheidsvuur. Op de Grote Markt is het programma van start gegaan met de Live Band Karaoke. Bekijk het volledige programma via www.bevrijdingsfestivalflevoland.nl. Het is overigens wel verstandig om je warm te kleden, want het is best koud!