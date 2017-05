Bevrijdingsfestival Flevoland trekt bijna 65.000 bezoekers

ALMERE – Het Bevrijdingsfestival Flevoland heeft vrijdag volgens de organisatie bijna 65.000 bezoekers getrokken. ,,Dat is wel wat minder dan vorig jaar (toen bezochten zo’n 80.000 mensen het gratis festival, red.), maar toen viel Bevrijdingsdag op Hemelvaartsdag en was iedereen vrij. Nu moesten de meeste mensen overdag gewoon werken en bovendien was het echt behoorlijk koud”, aldus festivalcoördinator Barry Bouquet, die maandagochtend nog druk in de weer was met opruimen.

,,De sfeer was in elk geval heel goed. Het was gezellig druk, alle optredens zijn op tijd gestart en alles is gewoon goed verlopen. Ook de recyclebare plastic festivalglazen die we dit jaar voor het eerst gebruikten zijn goed bevallen. Bezoekers schaften zo’n bewaarbeker eenmalig aan en dat scheelde toch een hoop rommel na afloop.”

Het Stadhuisplein was omgedoopt tot het Plein van de Vrijheid. Daar konden bezoekers onder andere speeddaten met veteranen en stond het Talent-Academy podium van De Schoor. Young Movement presenteerde daar een programma dat werd geopend door de winnaar van de Battle of the Schoolbands 2017, de band Adjective Animals van de Meergronden.

Op de Grote Markt was live band karaoke, waarna het Bevrijdingsfeestival losbarstte. Het hoofdpodium stond weer op de Esplanade, waar het programma op gang werd gebracht door de Almeerse rapper Lil MG, gevolgd door een optreden van hiphopartiest Jonna Fraser. Daarna kwamen de lopers van de loopgroep Biddinghuizen de bomvolle Esplanade oplopen met het Bevrijdingsvuur. De fakkel werd in ontvangst genomen door burgemeester Franc Weerwind, die het Bevrijdingsvuur ontstak. Topdrukte op het plein was er ’s avonds tijdens het optreden van Waylon, waarna Andy Frasco de avond afsloot.

,,En nu zit het er weer op en ligt het plein er weer bij of er niks gebeurd is. Nu even een paar dagen rust en in de eerste week van juni komen we alweer bij elkaar voor de editie van volgend jaar”, besluit Bouquet.