Bestuurder rijdt onder invloed van drugs in Almere

ALMERE – Een automobilist is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden voor het rijden onder invloed van drugs in Almere Hout.

Agenten zagen dat de bestuurder verwijdde pupillen had en spotten ook een lange vloei in de auto. Hierop werd een speekseltest ingeschakeld en de automobilist bleek onder invloed van THC. THC is de werkzame stof van hasj en hennep.

De bestuurder werd daarop aangehouden voor het rijden onder invloed. Op het bureau nam een arts bloed af. Uit het bloed onderzoek moet nog blijken of er daadwerkelijk teveel THC in het bloed van de automobilist aanwezig was.

Van de politie kreeg de bestuurder een rijverbod opgelegd van 24 uur.