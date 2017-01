Bestuur Media036 weer op sterkte

ALMERE – Het bestuur van de lokale omroep Media036 is weer volledig, zo laat voorzitter Willem Miermans weten. René van Eijbergen is namelijk als penningmeester tot het bestuur toegetreden.

De vorige penningmeester, Els de Jong, trad eind november vorig jaar af omdat ze volgens eigen zeggen in haar dagelijkse werkzaamheden te veel last ondervond van berichtgeving rond de omroep.

Van Eijbergen is ook penningmeester bij voetbalvereniging Sporting Almere en is directeur/mede-eigenaar van administratiekantoor Bacom Groep.

Naast voorzitter Miermans is Jean van Dijk secretaris van het bestuur Media036 en zitten Anneke Meijer-Miermans en Lidy Miermans eveneens in het bestuur. De omroep kreeg in september 2015 de licentie van het Commissariaat voor de Media en was daarvoor in de race samen met de Almeerse Omroep Stichting.