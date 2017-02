Bestuur dierenasiel onder vuur

ALMERE – Het bestuur van dierenasiel Crailo en Almere moet opstappen voordat het te laat is. Dit stellen ernstig bezorgde leden en dierenvrienden, die op internet een actieplatform zijn gestart. „Het is de hoogste tijd voor transparantie”, stelt woordvoerder Martijn Griffioen op de website en Facebookpagina, die onlangs in de lucht kwamen.

De initiatiefnemers willen leden van beide verenigingen alarmeren en een actieplatform bieden. „Het bestuur móet verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid.” Hiermee wordt onder meer gedoeld op de ’voordelige lening’ van dierenasiel Crailo aan één van de bv’s (Vepa) van Tjeerd Veenstra, de directeur die met stille trom vertrok om vervolgens weer als ’adviseur’ te worden ingehuurd.

Voorzitter John Renders verklaarde eerder dat het bestuur niets te verwijten valt en dat beide dierenasielen aan de regels voor erkende goede doelen voldoen. Volgens de actievoerders hebben de drie bestuursleden – naast Renders zijn dat Gretha Lijnsvelt en Thea Bakker – echter beide dierenasielen ’in een staat van financiële onmacht gebracht’. „Met geld van de leden heeft het bestuur lopen avonturieren met het uit de grond laten stampen van drie dierenartsenpraktijken terwijl de beide dierenasielen het geld bitterhard nodig hebben.”

De praktijken (in Almere, Huizen en Hilversum) zijn eigendom van Veenstra. De bestuursleden wordt onder meer verweten, dat zij hebben toegestaan dat Veenstra, die toen nog in loondienst was, eigen bedrijfjes heeft opgericht. „Voor iedereen is wel duidelijk, dat het raar is dat een goedbetaalde directeur zijn eigen bedrijfjes producten en diensten aan het dierenasiel laat verkopen.”

Als het bestuur niet zelf opstapt, dan moet het tijdens de komende algemene ledenvergadering (ALV) worden afgezet. Bij die vergadering moeten dan minimaal honderd kritische en stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Bestaande en nieuwe leden worden opgeroepen zich aan te melden via de website of Facebook-pagina.

De initiatiefnemers zijn verder op zoek naar gespecialiseerde vrijwilligers uit de regio, zoals juristen, accountants of ervaren bestuurders. Dit om de komende ALV voor te bereiden en te begeleiden. Ten slotte willen de actievoerders in contact komen met kandidaten voor het nieuwe bestuur van de dierenasielen: ’mannen en vrouwen uit de regio, met hart voor dieren’. Er is onder meer dringend behoefte aan bestuurders, politici, administrateurs, accountants, dierenartsen of paraveterinairen.