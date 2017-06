Bestseller Karin Slaughter signeert in Almere

ALMERE – De Amerikaanse thrillerschrijfster Karin Slaughter komt vrijdag 16 juni aanstaande naar Boekhandel Stumpel Almere voor een signeersessie. De Amerikaanse is in Nederlands voor de promotie van nieuwste boek ’Goede dochter’.

Slaughters boeken zijn uitgegeven in 36 talen en meer dan 35 miljoen keer over de toonbank gegaan. Ze heeft 16 thrillers geschreven waaronder de Grant Country en Will Trent serie. Haar nieuwste boek ’Goede dochter’ verschijnt dinsdag 13 juni.

De signeersessie vrijdag 16 juni bij Stumpel, Schutterstraat 18, begint om 14.00 uur.