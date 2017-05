Bespreking cultuur stadhuis later voortgezet, Van Rooij verbaasd over stukken Wob

ALMERE – De verdere bespreking over hoe het is met onder meer de integriteit en communicatie op het stadhuis wordt pas voortgezet nadat de gemeentesecretaris zijn veranderplan voor de organisatie aan de gemeenteraad heeft gepresenteerd. Dat bleek donderdagavond na het door de PVV agendeerde onderwerp over de cultuur op het stadhuis.

Het onderwerp werd donderdagavond voor de tweede keer besproken. Tijdens de eerste bespreking spraken negen Almeerders of ondernemers die in Almere werkzaam zijn in over hoe zij vonden dat de gemeente met hen had gecommuniceerd of gehandeld. Daaruit bleek dat er in sommige gevallen wordt getwijfeld aan de integriteit van ambtenaren en dat er zeker niet helder wordt gecommuniceerd in de ogen van de insprekers.

Donderdagavond zou de gemeentesecretaris, de hoogste ambtenaar op het stadhuis, een toelichting geven op die bespiegelingen, maar hij is enkele maanden geleden, eigenlijk direct na zijn aantreden, ook begonnen met het doorlichten en opzetten van een nieuwe organisatie op het stadhuis. Met dat plan heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd, maar het is nog niet besproken in de gemeenteraad. De verwachting is dat het plan binnen enkele weken wordt besproken.

Van Rooij

Aanleiding van de bespreking van donderdagavond is onder meer een integriteitsklacht van de Almeerse ondernemer en initiator van de Floriade Marc van Rooij. Die heeft inmiddels een claim van een kwart miljoen euro bij de gemeente neergelegd en de verwachting is dat er een rechtszaak gaat komen over die claim en de aanleiding daarvan. De claim heeft onder meer betrekking op een afspraak over uitbetaling van en voor diensten die Van Rooij zou leveren aan de gemeente. Omdat Van Rooy bezig is met de voorbereiding van de rechtszaak vraagt hij via de Wet op de openbaarheid van bestuur (Wob) regelmatig stukken op die hij in aan zijn dossier wil toevoegen. ,,Ik heb onlangs bij de gemeenteraad en bij het college van burgemeester en wethouders dezelfde vraag gesteld. Ik heb daar antwoord op gekregen, maar twee totaal verschillende. Dat kan, maar ik krijg vanuit de raad stukken die duidelijk vanuit het college komen en die stukken heb ik dan niet vanuit het college gekregen. Dat vind ik vreemd en ik ga daar bezwaar tegen maken”, aldus Van Rooij.

Uit de ingekeken stukken, Van Rooij wil ze vooralsnog alleen laten inzien, blijkt dat er vooral interne memo’s over hem en zijn zaak niet zijn afgegeven door het college naar aanleiding van zijn Wob-verzoek. Het gaat dan onder meer om stukken rond een uitnodiging van het college aan de fractievoorzitters in de gemeenteraad om zijn zaak te bespreken. Van Rooij kreeg enkele maanden geleden al excuus vanuit de gemeente, maar hij wil dat er daarnaast ook nog, volgens hem, openstaande rekeningen worden betaald.