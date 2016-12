Besmettingen en zieken door norovirus in Flevoburen

ALMERE – In revalidatiecentrum Flevoburen is het norovirus uitgebroken zo heeft Zorggroep Almere bevestigd. Door de uitbraak zijn dertien patiënten en vijf medewerkers besmet en of ziek geraakt.

Het virus is zeer besmettelijk en daarom geldt een opnamestop op de afdeling van het centrum dat in het Flevoziekenhuis zit. ,,Daarnaast mogen de patiënten pas van de afdeling als ze virusvrij zijn, wordt er extra schoongemaakt en kijkt de hygiënist van het Flevoziekenhuis met ons mee naar de procedures en protocollen die gelden als het virus is geconstateerd. Dat gebeurde afgelopen dinsdag en sindsdien zijn er geen nieuwe gevallen meer vastgesteld. We hebben dus het idee dat het al weer op zijn retour is”, aldus Frédérique Mensink van Zorggroep Almere.

De zorg in het centrum is ondanks dat er vijf medewerkers niet kunnen werken intern opgelost. Het norovirus ontstaat veelal door een ontsteking in het maagdarmkanaal en veroorzaakt onder meer buikgriep.