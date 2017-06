Berg ‘Almere Boven’ sluitstuk Museumbos

Almere – Het zevende en laatste perceel van het Museumbos in het Cirkelbos bij Almere Haven wordt op 23 september onthuld. Tijdens het Erfgoedcafé op 29 juni wordt alvast een voorproefje gegeven door Jan Frans de Hartog en Titia Frieling.

Het Museumbos ligt in het Cirkelbos gelegen tussen Almere Overgooi en het industrieterrein Stichtsekant. Het is als het ware een groeiend landschapskunstwerk bestaande uit diverse boskamers. De percelen zijn door steeds andere ontwerpers en kunstenaars vormgegeven. Momenteel wordt gewerkt aan het sluitstuk, een grote berg getiteld Almere Boven. Een spiraalvormig wandelpad zal naar de top leiden en geeft uitzicht over de boomtoppen, de stad en het landschap. Bovenop de berg komt een monument voor de Founding Fathers, de peetvaders van Almere, die aan de wieg stonden van het ontstaan van deze stad.

Jan Frans de Hartog en Titia Frieling zijn beiden al vanaf het begin nauw betrokken bij het ontstaan van de stad. Zij gaan tijdens een gezamenlijke lezing op donderdag 29 juni in op de 20-jarige ontstaansgeschiedenis van het Museumbos en op het laatste kunstwerk dat op 23 september wordt onthuld. De lezing begint om 17.00 uur in het Erfgoedhuis Almere aan het Baltimoreplein 112 in Almere Buiten. Inloop vanaf 16.30 uur.

Bij het Erfgoedhuis Almere kun je alles te weten komt over de ontstaansgeschiedenis van Almere. Kijk voor meer informatie op www.almere.nl/archeologie.