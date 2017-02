Bauke Reitsma nieuwe stadsbeiaardier van Almere

ALMERE – Bauke Reitsma uit Amersfoort wordt de opvolger van Frits Reynaert, die afgelopen zomer na bijna 35 jaar stopte als stadsbeiaardier van Almere. Reitsma zal samen met de andere stadsbeiaardier, Gerda Peters, de carillonbespelingen gaan verzorgen.

Uit veertien sollicitanten waren twee kandidaten geselecteerd voor een proefspel, als onderdeel van de sollicitatieprocedure van de gemeente Almere. Dit vond maandag plaats op het carillon in de toren van de Goede Rede in Haven. ,,Persoonlijk had ik graag meer kandidaten horen spelen”, zegt Han Kraaijeveld, bestuurslid van de Stichting Carillons Almere. Hij was ook aanwezig bij het proefspel, al gaat de stichting niet over de benoeming van de nieuwe stadsbeiaardier. ,,Dat is de taak van de gemeente, maar ik was natuurlijk wel nieuwsgierig naar het spel van de kandidaten”, vertelt hij.

Het proefspel kende een ongelukkige start. Reitsma begon om 11.00 uur aan zijn voordracht, maar doordat er een draad kapot ging moest hij dat weer staken. Net na het middaguur was het technisch mankement verholpen en kon hij weer verder spelen.

Voor de beoordeling van het proefspel was een commissie samengesteld die bestond uit musici en vertegenwoordigers van de winkeliersverenigingen. Na het spel van beide kandidaten gingen zij in beraad, om nog diezelfde middag de nieuwe stadsbeiaardier bekend te maken. ,,Ook omwonenden waren uitgenodigd om hun oordeel te geven, dat vind ik wel een complimentje voor de gemeente waard”, aldus Kraaijeveld. ,,Zelf vond ik het niveau van beide kandidaten erg hoog en ik had dan ook eerlijk gezegd geen voorkeur.”

De stichting is blij dat de gemeente Almere een opvolger heeft gezocht voor Reynaert, om zo het voortbestaan van de beiaardcultuur in Almere waarborgen. ,,We hopen de nieuwe beiaardier snel te spreken, want we moeten straks toch als het ware een team gaan vormen.”