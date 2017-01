Bakker, De Geus, hockeyers, Breek en Kramer pakken prijzen op SNS Sportgala

ALMERE – Judoka Kevin Bakker, windsurfster Lilian de Geus, de mannenhockeyploeg van de Almeerse, honkballer Donny Breek en rolstoelbasketbalster Bo Kramer zijn de winnaars geworden tijdens het SNS Sportgala 2016. Oud-hordeloper Gregory Sedoc kreeg een Oeuvreprijs uitgereikt tijdens het gala in de Topsporthal in Poort.

Bakker won bij de categorie sportmannen voor handboogschutter Peter Elzinga en karateka Yassin el Attar. Sportvrouw De Geus werd door de jury verkozen boven kunstrijdster op de schaats Niki Worries en triatlete Nina Bakker. De hockeyers wonnen voor de voetballers van Almere City FC en het eerste team van AviAir Badmintonvereniging Almere.

Sporttalent Beek won voor hockeyer Daniël de Haan en basketballer Tristan Enaruna.

Bij de aangepaste sporters won Bo Kramer vanwege haar bronzen medaille tijdens de Paralympics voor het handbalteam van Havas en zitvolleybalster Jaaike Bransma.

De vorig jaar gestopte hordeloper Gregory Sedoc ontving uit handen van wethouder René Peeters de Clarence Seedorf Oeuvre Award. Sedoc is de derde Almeerder die deze award ontvangt. Eerder wonnen atleet Timothy Beck en kickbokser Remy Bonjasky de prijs die naar de oud-voetballer uit Almere is vernoemd. Sedoc, die tegenwoordig in Zoetermeer woont, was erg verrast met de prijs. Hij dacht dat hij alleen was gevraagd om de prijs aan de sportvrouw van het jaar uit te reiken.