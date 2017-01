Badmintonners ondanks verlies op eerste plaats

ALMERE – De badmintonners van AviAir Almere hebben ondanks dat ze zondag verloren van Velo/Wateringen de eerste plek overgenomen in de kampioenspoule van de eredivisie en zich al weten te plaatsten voor de play offs. In Wateringen verloren de Almeerders met 5-3.

Met nog één wedstrijd te gaan in de kampioenspoule, volgende week uit tegen Amersfoort, hebben de Almeerders rechtstreekse plaatsing voor de finale, op 11 maart in Den Bosch, om het landskampioenschap dus zelf in de hand. Het wordt dus of direct de finale in Den Bosch of eerst nog play offs spelen.

In de poule heeft Almere evenveel punten als Velo, beide 35, en derde staat DKC gedeeld met nummer vier Duinwijck. Velo en DKC spelen volgende week eveneens tegen elkaar.

Zaterdag legde de ploeg van trainer/coach Erik Staats de basis voor de koppositie door gelijk te spelen tegen DKC uit Den Haag.