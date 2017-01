Badmintonners missen rechtstreekse finaleplaats

AMERSFOORT – Ondanks de op voorhand goede papieren is het de badmintonners van BV Almere niet gelukt om zaterdagavond een rechtstreekse finaleplaats om de landstitel veilig te stellen. Doordat er in en tegen Amersfoort met 4-4 gelijk werd gespeeld, zijn de Almeerders nu veroordeeld tot play-offs om alsnog de finale te halen.

Overigens is ‘veroordeeld tot’ wellicht een iets te negatieve bewoording voor die plek in de play-offs, want aan het begin van het seizoen sprak coach Erik Staats nog de doelstelling uit om die play-offs te halen. Voor aanvang van de laatste speelronde, die van zaterdagavond dus, maakten drie ploegen echter nog kans om de kampioenspoule en daarmee een directe finaleplek te winnen. BV Almere stond eerste, met evenveel punten als Velo. DKC stond derde met slechts één punt minder. Saillant detail: terwijl BV Almere het in de laatste wedstrijd dus op moest nemen tegen hekkensluiter Amersfoort, werd in Wateringen de kraker tussen Velo en DKC gespeeld.

Uiteindelijk won Velo die wedstrijd met 5-3 en dus kwam BV Almere (4-4) uiteindelijk één punt te weinig om de kampioenspoule te winnen. ,,Dan hadden we evenveel punten als Velo gehad en hadden we het eerst nog tegen hun op moeten nemen. Zover is het niet gekomen. Met dit scenario hebben we rekening gehouden”, aldus Staats. ,,Maar natuurlijk doet dit pijn en moeten we dit verwerken. Op voorhand tekenen we voor een plek in de play-offs, maar nu voelt het toch even vervelend. We hebben tot op het laatste moment meegedaan om de kampioenspoule te winnen, maar hebben het nét niet gehaald.”

BV Almere begon slecht aan de wedstrijd. Zowel de mannen- als vrouwendubbel werd verloren. Vervolgens won Aram Mahmoud zijn enkelspel, maar liet Sebastiaan Li dat weer na. Toen ook Tamara van der Hoeven haar enkelspel verloor, stond Almere dus al met 4-1 achter. Uiteindelijk maakte Manon Sibbald iets goed door haar enkelspel te winnen en waren het Gita Djajawasito/Léon Nottelman en Ilse Vaessen/Dave Khodabux die de stand gelijktrokken door hun gemengde dubbels te winnen. ,,Dat we uiteindelijk nog terugkomen tot 4-4, is knap”, kijkt Staats terug. ,,Amersfoort is een goede ploeg, dus het had naïef geweest als we hier geen rekening mee hadden gehouden. Volgend weekend is het NK, dus dan kunnen de koppies even op nul.”

Na dat NK speelt BV Almere tegen DKC om de laatste finaleplek. In het weekend van 11 februari wordt eerst de uitwedstrijd gespeeld en twee weken later volgt dan de return in eigen huis. De finale wordt op 11 maart in Den Bosch gespeeld.