Badmintonners halen finale niet

ALMERE – Het is de badmintonners van AviAir Almere niet gelukt om de finale om het landskampioenschap in de eredivisie te halen. In de tweede halve finale werd met 5-3 verloren van DKC uit Den Haag nadat twee weken geleden al werd verloren nadat het 4-4 werd en de golden game werd verloren.

De Almeerders kwamen zondagmiddag in eigen huis op 4-1 achterstand nadat Dave Khodabux en Adam Hall wonnen, Manon Sibbald en Georgy van Soerland het damesdubbel verloren en in het enkelspel gingen Sebastian Li, Aram Mahmoud en Amy Tan onderuit. Voor de vijftienjarige Tan was het haar debuut in de eredivisie. Daarna wonnen Hall en Ilse Vaessen, won Sibbald haar enkelspel en dus moest de mix met Leon Nottelman en Tamara van der Hoeven bij een stand van 4-3 winnen om nog een golden game te halen. Dat lukte niet, dus geen golden game en dus is het seizoen in de eredivisie over. ,,Natuurlijk is verlies altijd zuur. Helemaal omdat we, eigenlijk net als vorig jaar, tijdens de reguliere competitie en de finalepoule het meeste punten van allemaal halen. Playoffs zijn leuk, en laten we niet vergeten dat het bereiken daarvan onze doelstelling was, maar het is wel een beetje zuur”, aldus trainer Erik Staats.

Staats moest zondagmiddag, net als vaker dit seizoen, weer behoorlijk puzzelen in zijn opstelling. Hij had namelijk te maken met blessures en Madouc Linders kon niet vanwege school. Neem daarbij het feit dat de eerste plek in de finalepoule op een puntje na niet werd gehaald en dus plaatste Velo zich rechtstreeks voor de finale, en het is begrijpelijk dat Staats baalde. ,,Kijk, ik wil gewoon een keer die titel pakken met Almere. Vorig jaar waren we favoriet en lukte het niet. Nu waren we de underdog en heeft het er toch ook ingezeten. Dat zegt ook iets over de club, we doen namelijk al een jaar of zes mee in de playoffs en dat is ook iets waard, maar goed het is altijd zonde als je verliest of in dit geval de finale dus niet haalt.”