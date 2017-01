Badmintonners doen prima zaken

ALMERE – De badmintonners van AviAir Almere hebben dit weekend dankzij een overwinning uitstekende zaken gedaan in de kampioenspoule van het eredivisie badminton.

De ploeg van trainer Erik Staat won zondagmiddag in eigen huis met 6-2 van Amersfoort en daardoor staan de Almeerders nu tweede met twee punten minder, maar ook een wedstrijd minder gespeeld, achter DKC. AviAir heeft na dit weekend 28 punten uit vijf wedstrijden, DKC dus dertig, en Duinwijck staat derde met 26 punten uit zes wedstrijden en Van Zundert Velo heeft 25 punten uit vijf wedstrijden, staat daarmee vierde en vijfde, en dus laatste, staat Amersfoort met achttien punten uit zes gespeelde wedstrijden.

Komend weekend speelt Almere zaterdag in eigen huis tegen koploper DKC uit Den Haag en zondag is uitwedstrijd tegen de huidige kampioen van de eredivisie, Van Zunder/Velo. Almere moet dan op zaterdag 28 januari nog tegen en in Amersfoort en dan zijn de kampioenspoulewedstrijden afgerond en is duidelijk wie zich rechtstreeks heeft geplaatst voor de finale, de nummer één, en de nummers twee en drie spelen dan nog een thuis- en uitwedstrijd om de andere plek in de finale in Den Bosch.