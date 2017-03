Backstage wordt The Stage Almere

ALMERE – The Stage opent binnenkort de deuren aan de Koetsierbaan 10, in het markante gebouw van Backstage Almere dat eind vorig jaar failliet ging. ,,Als ondernemers waren wij al een tijdje op zoek naar een locatie om een goede nachtclub te beginnen”, vertelt Nadia Asruf, die samen met haar zoon Amando de nieuwe uitgaansgelegenheid gaat runnen.

,,Wij wonen al vele jaren in Almere en hebben ook de nodige horecaervaring als zelfstandig ondernemer”, vervolgt Asruf. ,,Over deze locatie naast het Merkur Casino waren we heel enthousiast. Het heeft twee mooie zalen die goed passen bij het nachtclubconcept dat wij hebben.”

Het zal nog wel een tijdje duren voor de nachtclub van start kan gaan. ,,Daarvoor zullen we flink moeten verbouwen, maar dat is iets voor later. We willen echter meteen beginnen en daarom hebben we er een mooie tijdelijke bestemming voor. Gezien de vele mogelijkheden van het pand willen de zalen beschikbaar stellen als evenementenlocatie die The Stage Almere gaat heten.”

De locatie is per direct te huur voor evenementen en activiteiten. ,,Denk aan feesten en clubavonden, concerten, zakelijke evenementen, workshops, beurzen, modeshows, bruiloften en wat al niet meer. Er is van alles mogelijk in de grote zaal voor 650 personen, de kleine zaal voor 200 personen en de vergaderruimte in het pand.”

De ondernemers willen de huurprijs laagdrempelig houden. ,,We willen toegankelijk zijn voor iedereen die graag iets wil organiseren in Almere en willen ook graag een platform bieden aan opkomende organisatoren, zoals dj’s die een leuke clubavond willen organiseren. Wij geven advies en ondersteunen waar nodig bij het opzetten van het evenement. Daarnaast gaan we zelf ook clubfeesten en evenementen organiseren. We hebben er heel veel zin in!”

Meer informatie is te vinden op www.thestagealmere.nl.