AZ royaal langs Almere City FC

ALMERE – AZ heeft zich als laatste ploeg in de KNVB-beker geplaatst voor de achtste finales. De ploeg van trainer John van den Brom was donderdagavond met 4-0 te sterk voor Almere City FC, de nummer vijftien van de Jupiler League. Wout Weghorst scoorde twee keer voor de finalist van vorig seizoen.

Joris van Overeem moest bij AZ al snel gehavend naar de kant. Jeremy Helmer was in dertiende minuut zijn vervanger. Ondanks een groot overwicht kregen de bezoekers in het eerste half uur geen uitgespeelde kansen.

In de 35e minuut sloeg AZ toe. Doelman Chiel Kramer kon een schot van Teun Koopmeiners nog net over de lat tikken, maar uit de daaropvolgende hoekschop kopte Stijn Wuytens raak: 0-1.

Kort na de rust zorgde Weghorst voor 0-2. De AZ-aanvoerder, die een maandje niet had gescoord, onderschepte een zwakke terugspeelbal waarna hij koelbloedig scoorde. De lange spits reageerde na bijna een uur opnieuw attent op een van richting veranderde voorzet: 0-3. Na de tweede gele kaart voor Kees van Buuren stond de thuisploeg vanaf de 61e minuut met tien man. Jonas Svensson bepaalde de eindstand op 0-4.