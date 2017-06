ALMERE – Een automobiliste is dinsdag met haar voertuig tegen een gevel van een huis aan de Septemberstraat in Almere gebotst.

De vrouw was de macht over het stuur verloren. Ze moest in een ambulance worden onderzocht.

Wegens eventueel instortingsgevaar van de woning na de enorme klap, kwam de brandweer ter plaatse. De naaste omgeving werd afgezet.

Politie en brandweer wachten op de bewoners van het pand, zodat ze binnen kunnen zien wat de schade is.

Foto’s: Friedlander/Patrick Moses