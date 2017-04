Automobilist met slok op te water langs A6 bij Almere

ALMERE – Een automobilist is in de nacht van donderdag op vrijdag met een slok op een sloot ingereden langs de A6 ter hoogte van de Regenboogbuurt in Almere. De man belde de politie, maar kon niet precies vertellen waar hij was.

De automobilist maakte rond 4 uur melding bij de politie, schrijft de politie op Facebook. Hij was van de snelweg geraakt en in de sloot terecht gekomen. De man dacht dat hij in de omgeving van Lelystad was, maar agenten troffen daar niets aan.

De automobilist gaf als herkenningspunt even later de rode flats aan. Agenten herkenden dit als de rode flats van Almere-Buiten. Bij een zoektocht langs de A6 werd de auto gevonden. Vanaf de weg was nog net een knipperlichtje te zien. Agenten zagen vanaf de A6 een bandenspoor van ongeveer honderd meter door de berm. Dit spoor eindigde bij de auto in de sloot.

De bestuurder zat nog in de auto, maar kon hier zelf uit klimmen. Hij was niet gewond.

Op het politiebureau bleek de beginnend bestuurder zoveel gedronken te hebben, dat hij meteen zijn rijbewijs moest inleveren. Hij kreeg de verplichte educatieve maatregel alcohol en een rijverbod van zes uur. De officier van justitie buigt zich verder over de zaak.

Het was nog een flinke klus om de auto uit de sloot te halen. Daarom werd het verkeer vanaf de A6 korte tijd via de Spectumdreef geleid.