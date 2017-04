Automobilist met slok op in sloot beland

ALMERE – Hoe gevaarlijk alcohol in het verkeer is heeft een automobilist afgelopen nacht aan den lijve ondervonden toen hij met zijn voertuig in de sloot langs de A6 belandde.

,,Omstreeks 04.00 uur kregen de collega’s in Lelystad de melding van een man die aangaf dat hij van de snelweg was geraakt en in de sloot terecht gekomen was. Door diverse eenheden van Lelystad is druk gezocht maar werd er niets aangetroffen. Toen de persoon als herkenningspunt de rode flats noemde, begrepen collega’s dat dit de bekende rode flats bij Almere Buiten moesten zijn”, zo meldt de politie Almere Buiten Hout op Facebook. Na een zoekslag langs de A6 troffen agenten ter hoogte van de Regenboogbuurt in de berm een voertuig in de sloot aan. ,,We konden vanaf de weg nog net één knipperlichtje zien. We zagen vanaf de A6 een bandenspoor van ongeveer 100 meter door de berm welke eindigde bij het voertuig in de sloot. Dit moest met een flinke vaart gegaan zijn dus”, aldus de politie in het Facebookbericht.

De bestuurder bleek nog in het voertuig te zitten, maar kon er op eigen kracht uit klimmen. ,,Wonderbaarlijk genoeg had hij geen letsel. Toen wij de bestuurder aanspraken roken wij direct een alcohollucht. Hierop hebben wij hem laten blazen en bleek hij te veel alcohol gedronken te hebben.” De automobilist moest mee naar het bureau voor een ademanalys om de exacte hoeveelheid alcohol te meten. De nog beginnend bestuurder bleek dusdanig veel gedronken te hebben dat zijn rijbewijs is ingevorderd. Daarnaast kreegt hij de verplichte educatieve maatregel alcohol en een rijverbod van 6 uur. Vervolgens zal een officier van justitie zich over deze zaak buigen om te bepalen welke straf de bestuurder zal krijgen en wat er met het ingevorderde rijbewijs zal gebeuren.

Het verkeer van de A6 werd tijdens het wegslepen van de auto korte tijd via de Spectrumdreef geleid, omdat het nog een behoorlijke klus bleek de auto uit de sloot te krijgen. ,,We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: mensen, alcohol in het verkeer is echt levensgevaarlijk”, benadrukt de politie.