Auto van bejaarde vrouw teruggevonden in parkeergarage centrum Almere

ALMERE – Een vermiste auto van een bejaarde vrouw is woensdag gevonden door de politie. Het voertuig stond in een parkeergarage in het centrum van Almere.

De vrouw had dinsdag een uitje gemaakt naar het centrum van Almere. Ze had de auto geparkeerd en vervolgde haar reis met een ander vervoersmiddel. Maar bij terugkomst wist ze niet meer waar de auto stond en schakelde de hulp in van de politie.

De auto is uiteindelijk tijdens een surveillance teruggevonden in een parkeergarage. Meer details wil de politie niet geven in verband met privacy, zo valt te lezen op Facebook.