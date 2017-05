Auto botst tegen pijlwagen op A27, bestuurder ernstig gewond

ALMERE – In de nacht van dinsdag op woensdag vond een ernstig verkeersongeval plaats op de A27 bij Almere. Ter hoogte van hectometerpaal 116,9 reed een personenauto tegen een pijlwagen aan. De bestuurder raakte ernstig gewond.

Rond 04.15 uur kregen de hulpdiensten een melding van het verkeersongeval. Ter plaatse bleek dat de bestuurder van een personenauto, een 26-jarige inwoner van Houten, tegen een pijlwagen op de vluchtstrook was gereden. De auto vloog direct in brand.

De bestuurder kon door voorbijgangers uit de auto worden gehaald en in veiligheid worden gebracht. Hij was echter niet aanspreekbaar en had mogelijk ernstig letsel. De traumaheli kwam ter plaatse voor ondersteuning van het ambulancepersoneel.

Het slachtoffer werd door de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Van de man is bloed afgenomen in verband met het vermoeden van alcoholgebruik.