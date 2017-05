Augustijn en AS’80 na dit seizoen uit elkaar

ALMERE – Voetbalclub AS’80 en trainer van het eerste zondagteam, Sandor Augustijn, gaan aan het einde van dit seizoen toch uit elkaar. Dit ondanks dat de club en Augustijn eerder nog een contractverlenging waren overeengekomen voor nog een seizoen.

Augustijn wil, omdat het bestaande en nieuwe contract formeel moeten worden afgehandeld, niet meer kwijt dan dat het klopt. AS’80-voorzitter Maarten de Vries heeft ondanks meerdere verzoeken de afgelopen dagen nog niet gereageerd.

Het eerste zondagteam van AS’80 speelt zondag de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen in de vierde klasse en is winnaar geworden van de derde periode. De club maakt via de nacompetitie dus nog kans om te promoveren naar de derde klasse. Op internet circuleert een naam van een opvolger, maar die naam is nog niet bevestigd.