Audities voor nieuwe voorstelling TOP Almere

ALMERE – TOP Almere houdt eind juni audities voor het nieuwe project Weet U Nog Wel… De Revue?

Het afgelopen seizoen presenteerde TOP Almere de show Broadway aan ’t Weerwater in KAF. Daarnaast werden er nog tien voorstellingen van Ja Zuster Nee Zuster gespeeld in diverse zorgcentra in Almere, Amsterdam en Hilversum. De stichting verzorgt al drie jaar met veel succes voorstellingen die speciaal voor ouderen worden bewerkt. Het zijn voorstellingen die in duur zijn verkort, maar waarin wel het hele scala dat muziektheater te bieden heeft de revue passeert. Ook het komend seizoen wordt hier vervolg aan gegeven.

Eind juni zijn er audities voor het nieuwe project Weet U Nog Wel….De Revue? TOP Almere is hiervoor op zoek naar zang-, acteer- en dans talenten. Iedereen tussen de 12 en 80 jaar is welkom om te komen auditeren. Naast kwaliteiten zijn ook motivatie om te leren en persoonlijkheid belangrijk voor deze voorstelling, die ook nu weer in diverse woonzorgcentra in en om Almere zal worden gespeeld.

Weet U Nog Wel …De Revue? is een muzikale terugblik naar de jaren ’50, ’60 en ’70 van de vorige eeuw. Dit wordt omlijst door een live combo en zal bestaan uit liedjes, sketches en dansen uit deze tijd en wordt als een kleine revue gepresenteerd.

Het stuk wordt geschreven, samengesteld en geregisseerd door artistieke leider Dick Schaar van TOP Almere en de choreografie wordt verzorgd door Sabine Bulder. Dit duo is al eerder succesvol geweest met onder andere de musicals Aan de oevers van het IJ, My Fair Lady, Ja Zuster, Nee Zuster en Broadway aan ’t Weerwater.

De vaste repetitie-avond voor dit project is de donderdagavond in De Blauwe Reiger aan de Steiger in Almere Haven. Aanmelden voor de auditie via secretaris@topalmere.nl o.v.v. auditie Weet U Nog Wel. TOP–Almere gaat komend seizoen ook zang, dans, tapdans en acteer workshops organiseren. Daarvoor kunnen belangstellenden zich ook aanmelden via bovenstaand emailadres.