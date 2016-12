At Osborne: Organisatie Floriade niet op orde

ALMERE – Planningen zijn niet gehaald, er wordt daardoor achter de feiten aangelopen, het project Floriade is undermanaged, het bestuurlijk/ambtelijk samenspel is verzwakt, de organisatie is niet voldoende op orde om de ambities effectief en efficiënt te halen en er moet meer samen worden gewerkt. Het zijn enkele van de meerdere stevige conclusies in het rapport van adviesbureau AT Osborne over hoe er op dit moment op het stadhuis aan de Floriade wordt gewerkt.

Het rapport, dat donderdag openbaar is gemaakt, werd eind oktober door AT Osborne op verzoek van de gemeentelijke Interne Coördinatiegroep Floriade, daar zitten de meeste bij het programma betrokkken bestuurders en eindverantwoordelijke ambtenaren in, opgesteld om te toetsen of de organisatie op koers ligt voor wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 aan de zuidkant van het Weerwater moet plaats gaan vinden. ,,Er is nog (krap) voldoende ruimte om in te lopen, maar de tijd dringt!”, is het antwoord op de belangrijkste vraag.

Los zand

Dat er snel verbetering moet komen, omdat de organisatie af en toe als los zand aan elkaar vast blijkt te zitten, blijkt wel uit de meeste aanbevelingen die het bureau in het rapport doet. ,,Concretiseer de ambities, optimaliseer het proces en optimaliseer de organisatie”, zo schrijven de onderzoekers die met de sleutelfiguren binnen het project hebben gesproken en documenten hebben bestudeerd. Opvallend daarbij is ook dat het blijkbaar niet duidelijk is wat de kosten en baten van het project moeten worden of zijn. ,,Stel daarom een meer integraal overzicht op van de kosten en baten. Hiermee komen de uitgaven en risico’s zoals die zijn opgenomen in een beter, integraal perspectief.”

Verschil in visie

Andere aanbeveling zijn dat AT Osborne vindt dat de besturingsfilosofie voor het positioneren, organiseren en realiseren van een project als de Floriade herijkt moet worden, dat er een meer realistische planning moet worden gemaakt en dat er meer geïnvesteerd moet worden in het gezamenlijk functioneren van het gehele projectteam. Zo is de functie van programmadirecteur het afgelopen jaar door vier verschillende personen ingevuld, is er een duidelijk verschil geconstateerd in visie en beleving tussen het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke top en elkaars rol en is het programma kwetsbaar doordat beheersaspecten als tijd, organisatie, informatie, risico’s en kwaliteit niet goed uitgewerkt zijn en mede daardoor vertragingen ontstaan. ,,Daarbij is opvallend dat er sprake is van weinig gevoel van collectiviteit en veel kijken ’door de bril van de eigen verantwoordelijkheden’. Bij een aantal gesprekspartners leidt dat tot de redenatie ’ik concentreer me vooral op mijn eigen taak/verantwoordelijkheid en ik merk wel wat er voor de rest gebeurt’. Er is geen teamverband.”

Positief

De onderzoekers zijn naast alle kritiek positief over de ambtelijke stukken die het college krijgt aangeleverd, dat de ambtelijke organisatie, mits goed gepositioneerd en aangestuurd, gaat in staat is om het project aan te kunnen en dat de samenwerkingsovereenkomst tussen de Floriade BV en de gemeente goed is opgesteld, maar direct achter die punten komen weer enkele aanbevelingen dat het beter zou kunnen en moeten.

Gemeenteraad

Het rapport is mede op verzoek van verantwoordelijk wethouder Tjeerd Herrema opgesteld. Hij heeft de rapporten eerst nog met de onlangs aangestelde nieuwe directeur besproken en ze vervolgens naar de gemeenteraad gestuurd. De bedoeling is dat er door Herrema en de gemeenteraad in januari over het rapport gesproken gaat worden.