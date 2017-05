ASG sluit jaar af met bijna drie miljoen tekort

ALMERE – De Almeerse Scholen Groep(ASG) sluit het jaar 2016 af met een tekort van bijna drie miljoen euro. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief richting de leden van de gemeenteraad.

,,Dit is een forse afwijking van het oorspronkelijk begrote tekort van 216.000 euro. Het tekort is ontstaan door aspecten als personeelsformatie in relatie tot leerlingenaantal, huisvestigingskosten, leegstaande lokalen en bekostiging van de daadwerkelijke leerlingenaantallen”, zo schrijft het college.

Bij de ASG zijn 42 scholen in het primair en acht in het voortgezet onderwijs aangesloten. In november van het vorig jaar waren er al berichten over het naderende tekort. Toen waren ook al maatregelen genomen om het tekort niet te ver op te laten lopen. Uit de brief van het college blijkt dat het tekort wordt opgevangen via het eigen vermogen van de ASG. ,,Daarmee komt de continuïteit niet in gevaar”, aldus het college. ,,Om een nieuw verlies in 2017 te voorkomen heeft het College van Bestuur maatregelen getroffen en een nieuwe begrotingsstructuur opgezet.” Die begroting is volgens het college strak ingezet en komt uit op een tekort van 170.000 euro.

De verwachting is dat er nog flink bezuinigd moet gaan worden bij de ASG. ,,Dit betekent ten opzichte van het verwacht verlies van 2016 een forse ombuiging”, staat in de brief richting de gemeenteraad. In december zette de PvdA-fractie de naderende tekorten van de ASG op de politieke agenda. Toen zei toenmalig bestuursvoorzitter Ingrid Verheggen tegenover de gemeenteraad dat ze hoopte dat de ASG in 2017 op een sluitende begroting uit zal komen. Per 1 augustus dit jaar wordt Herbert Griffioen, nu nog gewoon bestuurslid, voorzitter van het College van Bestuur van de ASG. Verheggen gaf eerder dit jaar aan dat ze haar functie uit eigen overwegingen heeft willen overdragen.