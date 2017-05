AS’80 met overwinning richting nacompetitie

ALMERE – Het is de voetballers van AS’80 zondagmiddag gelukt om de laatste reguliere competitiewedstrijd van het seizoen te winnen. In eigen huis was de ploeg van trainer Sandor Augustijn met 3-1 te sterk voor De Meer. Daardoor eindigen de Almeerders de vierde klasse F als derde.

Eerder werd al een periodetitel behaald en dus mag de ploeg volgende week nacompetitie spelen en maakt het kans om te promoveren naar de derde klasse. Mocht dat lukken, zal Augustijn niet meer voor de groep staan. Onlangs werd bekend dat AS’80 niet met de trainer door zal gaan, ook al tekende hij op 22 februari nog een contractverlening. Een reden kan Augustijn niet noemen. ,,Ik kan je recht in de ogen kijken en vertellen dat ik inmiddels meerdere gesprekken met het bestuur heb gehad. En iedere keer krijg ik geen goede reden te horen waarom ik drie maanden geleden een contractverlenging kreeg, maar nu toch weg moet. Het is een hele rare situatie.”

Meningsverschillen

Dat lijkt haast een understatement, want voorzitter Maarten de Vries heeft nog niet op de situatie willen reageren en was zondag niet eens op de club te vinden. ,,Ik heb een mening”, gaat Augustijn verder. ,,En natuurlijk zijn er wel eens meningsverschillen. Maar ik vind dat iedereen zijn eigen taak heeft. Het bestuur is het bestuur en de trainer is de trainer. Ik vind dat ik mijn taken goed heb gedaan en de spelersgroep staat nagenoeg unaniem achter me. De jongens hebben ook geprotesteerd over het feit dat ik weg moet. Ik kan wel zeggen dat de groep en ik één zijn.”

Dat is dan ook de reden dat Augustijn het seizoen in stijl hoopt af te sluiten, de nacompetitie wil winnen en de ploeg dus niet in de vierde maar in de derde klasse achter wil laten. ,,Ik wil hier met opgeheven hoofd vertrekken. Ik kan mezelf recht in de spiegel aankijken, ben loyaal aan de groep en doe er dus alles aan nog een paar wedstrijden te knallen.”

Slordig en saai

De wedstrijd tegen De Meer was in ieder geval geen goede generale repetitie. Het spel was slordig en saai, maar er werd wel gewonnen. In de zestigste minuut was het Sherwan Mustafa die de score opende: 1-0. Een kwartier voor het einde kwam De Meer op gelijke hoogte. In de 89ste minuut was Mustafa echter opnieuw trefzeker (2-1) en een minuut later kwam ook Marco Brandenburgh, via een vrije trap, nog tot scoren: 3-1. ,,Het was geen goede wedstrijd”, gaf Augustijn na afloop toe.

Wat Augustijn volgend seizoen gaat doen, weet hij nog niet. Wat opviel was dat hij onlangs bij FC Almere werd gezien en de voorzitter van die club, Edo Westerbeek, zondagmiddag bij AS’80 kwam kijken. En aangezien FC Almere dit seizoen noodgedwongen afscheid nam van hun trainer, Maurice Ligeon, zou het zomaar kunnen dat Augustijn het stokje overneemt bij de tweedeklasser. ,,We zien wel wat er gebeurt.”