Broederliefde en Waylon op Bevrijdingsfestival

ALMERE – De artiesten die op 5 mei op het hoofdpodium van het Bevrijdingsfestival Flevoland staan zijn bekend. Onder andere Waylon, Broederliefde, Barry Hay, Lisa Loïs en Andy Frasco treden op tijdens de 25ste editie van het festival in Almere.

Broederliefde is dit jaar Ambassadeur van de Vrijheid en komt per helikopter naar Almere. ,,Afgelopen jaar braken zij record na record”, aldus de organisatie van het festival in een persbericht. ,,Hun album stond dertien weken op nummer 1, hun singles werden 15 miljoen keer gestreamd en de single Jungle was de meest gestreamde song van het hele jaar in Nederland.”

Ook Waylon komt op 5 mei naar Almere. ,,Naast jurylid in The Voice of Holland is hij met een uitverkochte clubtour, een nieuw album en twee grote Ahoy shows later dit jaar vooral een rasartiest.”

Verder staat Barry Hay’s Flying V Formation op het programma. Een rockband bestaande uit een stel jonge topmuzikanten en Golden Earring’s Barry Hay als zanger. ,,Lisa Lois toert momenteel met een uitverkochte Adele-tribute door het land en slaat haar ’hometown’ Almere natuurlijk niet over.”

Verder zijn er optredens van onder andere de uit Amerika afkomstige Andy Frasco, de Almeerse rapper Lil MG, Mariachi Reloaded en de nieuwe mash-up sensatie Popgunnn, die onder andere Avicii met Queen en Abba met Kanye West mixt.

Het Bevrijdingsfestival heeft dit jaar weer meerdere podia. Naast het Sena Performers podium op de Esplanade is er een podium met jong talent (Youth Movement), een retropodium/feestplein (met onder andere optredens van Peter Beense en Yves Berendse) en een kinderplein. Verder is er het Plein van de Vrijheid met veel inhoudelijke projecten, waaronder speeddaten met veteranen.

Houd voor meer informatie de website van Bevrijdingsfestival Flevoland in de gaten.