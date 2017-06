Arica weg, Vaarnold vastgelegd bij Almere City

ALMERE – Yener Arica heeft Almere City na één seizoen al weer verlaten. De middenvelder had nog een contract voor het komende seizoen, maar hij is verkocht aan Adanaspor, een club op het tweede niveau in Turkije.

Arica kwam vorig jaar bij Almere City en kwam 27 wedstrijden in actie waarin hij zes keer scoorde. Hij was ook een periode gebleseerd.

Vaarnold

Achille Vaarnold heeft zijn handtekening gezet onder een tweejarige verbintenis bij de Almeerse club in de Jupiler League. De 21-jarige aanvaller speelde het afgelopen half jaar al bij de beloftenploeg van de Almeerders en heeft nu ook zijn eerste profcontract getekend.

Vaarnold, die zichzelf omschrijft als een snelle en creatieve buitenspeler, kwam in januari over van AZ. Daar doorliep hij de jeugdopleiding. In augustus 2015 maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht van de Alkmaarders. Dat was in de voorronde van de Europa League, tegen Istanbul Basaksehir. Vier dagen later verscheen hij ook aan de aftrap van het competitieduel met Ajax.