Archeologische vindplaats Oker feestelijk geopend

ALMERE -Almere is dan wel een jonge stad, maar in de grond worden regelmatig archeologische vondsten uit de Steentijd gevonden. Zo ook in het Europakwartier in Poort. Op de binnenplaats van het Okerhof werd zaterdag een erfgoedmarker met informatiebord onthuld bij de archeologische vindplaats Oker. Ter gelegenheid hiervan hadden bewoners allerlei activiteiten georganiseerd op de vindplaats.

Op deze plek werd in 2002 tijdens archeologisch booronderzoek een bijzondere verfstof gevonden: rode oker. Deze verfstof komt niet van nature voor in Almere en is zeer waarschijnlijk in de Midden-Steentijd (8.800 tot 4.800 voor Christus) door de mens aangevoerd uit bergachtig gebied. Oker werd vooral gebruikt bij feesten en rituelen.

Om de bijzondere historische waarde van de plek te benadrukken hebben bewoners plannen gemaakt voor verdere inrichting van de vindplaats. Er komt bijvoorbeeld een grote muurschildering waarop is afgebeeld hoe oker vroeger werd gebruikt. Daarnaast zijn er plannen om plekken te creëren waar kan worden gespeeld en mensen elkaar kunnen ontmoeten.

De onthulling van de erfgoedmarker was een startsein voor de verdere ontwikkeling van de plek door de bewoners. De erfgoedmarker is in opdracht van de gemeente Almere door kunstenares Iris le Rütte ontworpen. Dit gebeurde in het kader van de cultuurovereenkomst met de provincie en het rijk. De erfgoedmarker wordt gebruikt om steentijdvindplaatsen aan te duiden.