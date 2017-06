Almere – InteraktContour zorgt samen met woningcorporatie de Alliantie voor tien zelfstandige appartementen voor mensen met hersenletsel aan de A. Roland Holstraat in Almere. Hier wonen vanaf september mensen die door hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersenoperatie 24 uur per dag aanspraak moeten kunnen maken op zorg en ondersteuning. Zij wonen zelfstandig, maar er zijn altijd zorgprofessionals van InteraktContour aanwezig die als dat nodig is ondersteunen.

In Nederland hebben circa 600.000 mensen te maken met de gevolgen van hersenletsel. Jaarlijks komen hier zo’n 135.000 mensen bij. Ook in Almere neemt het aantal mensen met hersenletsel en daarmee de vraag naar gespecialiseerde 24-uurs zorg toe, zo is te lezen in een nieuwsbericht op de website van InteraktContour. Jan van Kampen, bestuurder van InteraktContour: ,,In Almere hebben wij al geruime tijd een wachtlijst. Wij zijn daarom blij dat we samen met woningcorporatie de Alliantie hebben kunnen zorgen voor tien nieuwe appartementen voor mensen met hersenletsel. Het zijn mooie appartementen, gelegen in het hart van de Literatuurwijk.”

Ook de Alliantie is verheugd met de samenwerking. Eddo Rats, regiodirecteur Amsterdam/Almere: ,,Het is een mooi maatschappelijk initiatief dat goed past in de buurt. Huisvesting voor mensen die behalve een goede woning om allerlei redenen ook bijzondere aandacht, begeleiding of zorg nodig hebben, staat bij ons hoog op de agenda. We zijn dan ook blij met de samenwerking met InteraktContour.”

Hersenletsel verandert je leven en dat van je naasten ingrijpend. Naast wonen met zorg biedt InteraktContour ook ondersteuning aan mensen met hersenletsel die thuis tegen allerlei problemen aanlopen. Met behandeling, individuele begeleiding thuis of dagbesteding wordt gewerkt aan een nieuw perspectief en het behouden en onderhouden van vaardigheden om zelfredzaam te blijven.

Meer weten over de mogelijkheden van wonen met zorg op één van de woonlocaties in Almere of over dagbesteding, individuele begeleiding of behandeling van InteraktContour? Kijk op https://www.interaktcontour.nl/waar-vind-je-ons/almere.