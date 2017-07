Alnovum wordt deels viersterrenhotel

ALMERE – Er lijkt toch een hotel in het gebouw Alnovum nabij het station te komen. De gemeente heeft het kantoorgebouw namelijk verkocht aan Pieter Bosma van Seminarie BV. Die wil er onder meer een hotel van maken.

Mark Pol, wethouder vastgoed: ,,Ondanks de lastige markt voor kantoorpanden heb ik altijd vertrouwen gehad in de mogelijkheden van Het Alnovum. De locatie in het zakencentrum heeft een dynamische omgeving met goede faciliteiten op kleine afstand van Amsterdam. We zijn verheugd dat Het Alnovum nu een hotel wordt. Dat is een mooie aanwinst voor de stad.”

Seminarie BV uit Bavel gaat het gebouw transformeren tot een eigentijds kantoorconcept met viersterrenhotel. Het gebouw bestaat uit twee delen die ook wel de zwarte en de witte toren worden genoemd. De witte toren blijft een kantoorfunctie houden en de zwarte toren wordt omgebouwd tot een hotel.

Holiday Inn

Een aantal jaren geleden, 2013, was er sprake van dat hotelketen Holiday Inn Express in het pand zou komen. Toen wilde de gemeente 2,5 miljoen euro bijdragen, de gemeenteraad heeft dat ook goedgekeurd, aan eventuele verbouwingskosten. Dat plan is echter nooit van de grond gekomen. Of en hoeveel de gemeente bijdraagt aan het concept van Seminarie hebben beide partijen niet bekend gemaakt. Ook is niet aangegeven voor hoeveel euro het gebouw van eigenaar is gewisseld. De gemeente had de afgelopen jaren 1,8 miljoen euro per jaar aan kosten vanwege de leegstand van een groot deel van het pand. Voor het kantoordeel nagenoeg leeg kwam te staan zat er onder meer een hogeschool, een dependance van de Kamer van Koophandel, de Vereniging Bedrijfskring Almere en het Almeerse WTC in. Momenteel huurt onder meer een detacheringsbedrijf een deel van het pand. Of zij er kunnen blijven zitten is niet bekend gemaakt.