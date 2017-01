Almere Vandaag lanceert hyperlokale nieuws-app

ALMERE – Altijd en overal op de hoogte van het laatste nieuws uit Almere? Met een gloednieuwe app houdt Almere Vandaag je op de hoogte van alles wat er speelt in Almere en jouw buurt via je mobiel en tablet. De app is vanaf nu gratis te downloaden in de stores.

Alle vertrouwde ingrediƫnten van Almere Vandaag zijn terug te vinden op de app. Zo vind je hier het laatste nieuws en sportverslagen, maar komen ook de column van burgemeester Franc Weerwind en de cartoon van Maarten Wolterink voorbij. Verder biedt de app ruimte aan adverteerders en kunnen commerciƫle partijen, zoals de gemeente Almere en Almere City FC, volgens afspraken eigen content plaatsen.

Gebruikers kunnen het nieuwsaanbod personaliseren. Zo kun je door onderwerpen aan of uit te vinken en met je postcode aangeven over welk deel van de stad je op de hoogte wilt worden gehouden. Zo kun je bijvoorbeeld alarmmeldingen uit jouw buurt ontvangen, of op de hoogte blijven van woningen die in de omgeving te koop staan. Ook krijg je informatie over vergunning die voor jouw buurt zijn aangevraagd en afgegeven.

Met de app, en de push- en informatieberichten, komt het nieuws uit jouw buurt nog dichterbij. Ga dus nu naar de App-store/Google Play en download de Almere Vandaag app.