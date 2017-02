Almere vanaf 20 februari weer te zien in Nieuwe Buren 2 op RTL4

ALMERE – Het tweede seizoen van de serie Nieuwe Buren, die in Almere is opgenomen, wordt vanaf maandag 20 februari uitgezonden op RTL4. De Zonnewijk in Almere heeft nieuwe bewoners gekregen. Steffi (Karina Smulders) en Lex (Fedja van Huêt) nemen hun intrek naast Eva (Bracha van Doesburgh) en Peter (Daan Schuurmans) en dat zorgt al snel voor een hoop spanning.

Almere was in 2014 ook al het decor voor het eerste seizoen van de serie, gebaseerd op het boek Nieuwe Buren van Saskia Noort. De huizen van hoofdrolspelers Katja Schuurman, Thijs Römer, Bracha van Doesburg en Daan Schuurman stonden in de Filmwijk. Het markante hofje langs de Veluwedreef, tegenover hotel Van der Valk, is ook nu weer het centrale punt in de serie. Verder zien de kijkers nog veel meer herkenbare plekken voorbijkomen, zoals het Weerwater, de skyline en het stadshart van Almere.

Het tweede seizoen is een origineel scenario en gaat verder waar deel 1 is geëindigd. Alles ziet er ogenschijnlijk nog hetzelfde uit in de Almeerse Zonnewijk, maar de levens van de bewoners zijn behoorlijk overhoop gehaald. Nadat Eva (Bracha van Doesburgh) ontwaakt uit haar coma, keert ze met geheugenverlies terug naar huis. Peter (Daan Schuurmans) zit in een Tbs-kliniek en Steef (Thijs Römer) zit in de gevangenis, maar is niet van plan om zijn straf rustig uit te zitten. Zijn vrouw Rebecca (Katja Schuurman) heeft het eerste seizoen overigens niet overleefd. Steffi (Karina Smulders) en Lex (Fedja van Huêt) zijn de nieuwe buren van Eva. Als Eva erachter komt dat dit gezin een geheim met zich meedraagt, smeedt ze een plan om haar langgekoesterde kinderwens in vervulling te laten gaan.

In bioscoop Utopolis Almere werden genodigden eind november al getrakteerd op een exclusieve voorpremière van de eerste twee afleveringen van Nieuwe Buren 2. ,,Almere en Nieuwe Buren horen bij elkaar”, verklaarde regisseur Bobby Boermans toen. ,,Ik merkte dat Almere en het hofje echt een wezenlijk onderdeel zijn geworden van dit tweede seizoen.” Nieuwe Buren 2 was na deze voorpremière exclusief te zien op Videoland, maar is vanaf volgende week ook te zien op RTL4, op de maandagavond om 21.30 uur.