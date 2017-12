Almere plant eerste groen voor Floriade 2022

ALMERE – Almere begint donderdag met de aanleg van het terrein waar in 2022 de Floriade moet komen. Op het Weerwatereiland wordt een rode beuk geplant die onderdeel gaat uitmaken van een volgens de organisatie ‘uniek arboretum’ .

Deze bomentuin is een idee van architect en stedenbouwkundige Winy Maas, die het masterplan voor de Floriade maakte. Hij verdeelde het terrein in rechthoekige kavels waartussen vier meter brede groenstroken worden aangelegd. In de stroken komen planten en bomen waarvan de botanische naam met dezelfde letter begint. De groenstroken vormen samen het arboretum.

Al het groen moet een bijdrage leveren aan ‘een gezonde stad’, zoals bomen die de luchtkwaliteit kunnen verbeteren of de temperatuur in de stad kunnen verlagen.

De Floriade Almere 2022 is de zevende editie van deze wereldtuinbouwtentoonstelling. Het terrein bevindt zich midden in de stad. Na afloop wordt het veranderd in een groene stadswijk.

Sinds 1960 wordt elke tien jaar een Floriade in Nederland gehouden, steeds in een andere plaats. Eerdere edities waren in Rotterdam (1960), Amsterdam (1972 en 1982), Zoetermeer (1992), Haarlemmermeer (2002) en Venlo (2012).

De kosten van het evenement in Almere worden geraamd op ruim 95 miljoen euro. Floriade BV, in handen van de gemeente Almere, verwacht een winst van 2 miljoen. Dat is rooskleuriger dan het resultaat van Venlo waar een verlies van 9 miljoen euro werd geleden. Ook de edities van Zoetermeer en Haarlemmermeer eindigden met rode cijfers.

De inwoners van Almere zijn niet erg enthousiast over het evenement in hun stad. Uit een onderzoek van juli dit jaar onder ruim 2500 mensen bleek dat een meerderheid van de bevolking zich zorgen maakt over vooral de kosten. Ze vragen zich af of het geld niet beter besteed kan worden.