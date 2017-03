Almere Pioneers houdt aansluiting in Eerste Divisie

ALMERE – De basketballers van Almere Pioneers hebben zondagavond in eigen huis gewonnen van Akrides. Het werd 74-57. Door de overwinning blijft aansluiting met koplopers Binnenland en Akrides behouden. Die ploegen hebben slechts twee punten meer dan de Almeerders.

,,Dat betekent dat als we alles winnen, één van die ploegen in ieder geval een wedstrijd moet verliezen”, kijkt coach Kees Amama alvast vooruit in de hoop naar een hogere divisie te promoveren. De kampioen van de eerste klasse promoveert rechtstreeks, de nummer twee speelt een kruisfinale. ,,Het is voor ons nog geen abc’tje omdat we het dus niet in eigen hand hebben, maar deze overwinning was in ieder geval heel belangrijk.”

Geweldig

De wedstrijd tegen Akrides was een aantrekkelijke en, ook al zou je het gezien de einduitslag niet verwachten, zeer spannende. Na het eerste kwart stond het 20-21, na het tweede kwart was het 32-34 en pas in het derde kwart sloeg Pioneers echt toe. De Almeerse basketballers kwamen in de flow, het publiek ging achter de spelers staan en dat betaalde zich uit in een 54-49 voorsprong. In het vierde kwart kwam Akrides nog terug tot 56-56, maar toen was het Pioneers dat toesloeg met een aantal driepunters. Omdat Arkrides uiteindelijk alles of niets ging spelen, liepen de Almeerders in de laatste twee minuten uit tot 74-57. ,,Als trainer geniet je pas de laatste minuten”, lachte Amama. ,,Want ook al speel je goed, kun je nog verliezen. En dan baal je. Maar nu, als ik terugkijk, was het een geweldige wedstrijd.”

Tijdens de wedstrijd werd het wel duidelijk dat de Almeerders regelmatig op de rebound werden afgetroefd. ,,Maar dat is niet gek. Gemiddeld genomen zijn de spelers van Akrides veel langer dan die van mij. En ze hebben gemiddeld gezien ook een betere conditie. Vooral mijn oudere jongens worden op een gegeven moment moe. Ze hebben een gezin, werk en kunnen niet altijd trainen. Dat zijn omstandigheden waar we mee moeten dealen.”

Kostbaar

Eerder dit seizoen won Pioneers de uitwedstrijd tegen Akrides ook al. Toen met twee punten verschil, dankzij een welgemikt schot in de laatste seconde. Nu dus met ruimere cijfers. ,,Maar dat heb ik vaker gezien met onze ploeg. Als we voorstaan, wordt het voor onze tegenstanders lastig om ons nog in te halen.” Amama baalt overigens wel van het begin van het seizoen. Toen werden de eerste drie wedstrijden verloren. ,,Dat zouden wel eens kostbare punten kunnen blijken.”