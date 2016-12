ALMERE – Het Almere Fonds stopt. ,,Na het geven van giften afgelopen drie jaar aan circa 30 Almeerse organisaties en initiatieven zit ons werk erop”, zo laat het bestuur van de stichting Het Almere Fonds weten.

,,Het Almere Fonds is opgericht om een impuls aan de stad te geven. Dat is gelukt”, aldus het bestuur. ,,Natuurlijk blijft er altijd geld nodig, maar de impulsfase zijn we voorbij en het zijn van een vaste financieringsbron past niet bij het Almere Fonds. We zijn trots op de vele mooie initiatieven van bewoners en ondernemende mensen die we een stapje verder hebben kunnen helpen.”

De stichting werd in januari 2013 opgericht door een aantal Almeerse bedrijven met de bedoeling om Almere mee te helpen in haar groei naar een volwaardige stad waar het fijn leven, wonen en werken is. ,,Het Almere Fonds heeft zich met plezier onafhankelijk ingezet voor de realisatie van onder meer talentontwikkeling van jongeren, sociaal-maatschappelijk ondernemerschap, ouderen in buurthuizen, speelmogelijkheden voor kinderen, vrijetijdsactiviteiten en Almeerse ambachten”, aldus het bestuur. ,,Zo zijn wandelroutes verbeterd, nieuwe machines voor het verwerken van Almeerse wol aangeschaft, kan het Voedselloket Almere verder uitbreiden, kan een bierbrouwerij professioneler Almeers bier produceren en zijn diverse buurten verrijkt met nieuwe speeltoestellen voor kinderen.”

Het Almere Fonds gaf meer dan alleen geld. Vaak trad zij op als adviseur en wegwijzer en bleven de partners van het Almere Fonds betrokken bij de ontwikkeling en voortgang van de diverse projecten. Het Almere Fonds onderneemt vanaf nu geen nieuwe activiteiten en neemt geen nieuwe aanvragen in behandeling. Er is nog een aantal projecten dat een gift van het fonds toegezegd heeft gekregen. Deze projecten worden nog afgehandeld, waarna in juni 2017 de organisatie van het Almere Fonds wordt beëindigd.

De partners van het Almere Fonds waren: LeasePlan Corporation, Athlon Car Lease, Ymere, Rabobank Almere, Unet, Yanmar en Blue Jay Holding. Vanuit hun individuele rol en verantwoordelijkheid blijven de bestuursleden en partners van het Almere Fonds de stad sociaalmaatschappelijk steunen, maar niet meer vanuit een aparte organisatie.