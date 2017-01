Almere een levend laboratorium voor Flevo Campus

ALMERE – Almere is de komende jaren voer voor wetenschappers. Er worden miljoenen euro’s, in totaal is er al 26 miljoen euro ingeboekt, geïnvesteerd in de Flevo Campus, het wetenschappelijk instituut voor Almere dat dinsdag officieel is geopend.

Voor wethouder René Peeters van Onderwijs was het een bijzonder moment. Heel hoog op zijn wensenlijstje stond immers om wetenschappelijk onderwijs naar Almere te halen. Een eigen Almeerse universiteit lijkt nagenoeg onmogelijk en dus is een instituut waar studenten kunnen werken, de planning is dat er ook colleges van andere universiteiten gegeven gaan worden, en samenwerken met onderzoekers van onder andere de Universiteit van Wageningen, Erasmus Univesiteit Rotterdam, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS), Aeres Hogeschool, maar ook de Provincie Flevoland, het Almeerse Big Data Value Centre en dus het Rijk, een heel goed alternatief voor Peeters.

Resultaten

Het instituut start in het pand van de Aeres Hogeschool aan het Stadhuisplein. Daarna is het de bedoeling dat er naar het komende Innovatiehuis, dat moet het eerst nieuwe gebouw op het toekomstige Floriadeterrein worden, wordt verhuisd en misschien kan er daarna uiteindelijk een eigen fysieke campus komen. ,,We hebben hiermee heel veel kennis binnengehaald die we kunnen gebruiken voor de stad, maar ook voor de Almeerders. Ik hoop en verwacht dat er vanuit de onderzoeken, en waarom zouden Almeerders die niet kunnen doen?, werk uit voort gaat komen. We zijn hier heel lang op de achtergrond mee bezig geweest, en het is best lastig om zo veel geld bij elkaar te krijgen, maar ik ben erg tevreden dat het is gelukt. Ik denk dat het een goed begin is voor de wetenschap in Almere en we gebruiken de Floriade, dus de expo, daarbij als springplank. Daar willen we de eerste resultaten presenteren”, zo gaf de wethouder aan.

Voorlopig wordt door de wetenschappers vooral onderzoek gedaan naar voedsel (Agrofood), één van de door het Rijk aangewezen economische topsectoren. Daar worden namelijk kansen en mogelijkheden in gezien en dus wordt er vanuit het Rijk veel geld in geïnvesteerd. ,,We moeten echter onderzoeken hoe de Almeerders dit zien. Wat vinden zij belangrijk? Wat eten ze? Wat doen ze met hun voedsel? Vinden ze het belangrijk waar het wordt geproduceerd? Het zijn slechts enkele vragen waar we mee aan de slag gaan in Almere. Dat gaan we zo breed als mogelijk doen. We willen echt zo veel mogelijk informatie”, vertelt Otto Trienekens van onderzoeksbureau Veld Academie.

Praktijk

Tegelijkertijd wordt er door de Universiteit Wagen op meerdere plekken in de stad een gezonde tuin aangelegd. Dat gaat onder meer in samenwerking met het inloophuis, voor kankerpatiënten en hun familie, Parkhuys Almere en het Flevoziekenhuis. ,,Tuinieren werkt rustgevend, maar we gaan ook groenten verbouwen die bijdragen aan gezond leven en die misschien kunnen bijdragen aan het oplossen, voorkomen of kunnen bijdragen aan het voorkomen van ziektes. Dat begint heel lokaal, maar moet nationaal en uiteindelijk internationaal voor opgepakt worden. Zie onze werkzaamheden als een wetenschappelijke praktijkwerkplaats”, geeft Jan Eelco Jansma aan.

De resultaten moeten uiteindelijk dus voor meer werk in Almere gaan zorgen en bijdragen aan gezondere Almeerders. Daarnaast is het een doel om te proberen twintig procent van wat Almeerders eten uit eigen stad te laten komen, moet er een straat van de toekomst worden gerealiseerd op het Floriadeterrein en moet het onderzoek dus werk opleveren in Almere. Of en hoe dat allemaal gaat lukken is afwachten. Daarvoor is Almere namelijk vanaf nu een onderzoeksthema voor en wat daar uit gaat komen is moeilijk te voorspellen.