Almere Deze Week wint kort geding van Media036

ALMERE - Het huis-aan-huisblad Almere Deze Week hoeft van de rechtbank in Lelystad een artikel over onder andere de oud-voorzitter van de lokale omroep in liquidatie Media036, Willem Miermans, niet te rectificeren. Miermans had dat in een kort geding geëist, maar volgens de rechtbank heeft het blad zijn journalistieke werk goed gedaan en is rectificatie niet nodig.