Almere derde na eerste wedstrijden eredivisie zeilen

ALMERE – Het Almeerse zeilteam van WSV Almere Centraal staat na het begin van de competitie dit weekend op het Weerwater op een derde plek in de tussenstand van de eredivisie zeilen. Alleen de teams van Uitdam en Scheveningen deden het vrijdag tot en met zondag over negentien wedstrijden beter dan de Almeerders.

In totaal deden achttien teams mee aan de wedstrijden op het Weerwater. Onder wisselende omstandigheden werd in Almere het zeilseizoen begonnen. In totaal worden er vijf weekenden gezeild en daarna volgt nog een finaleweekend.

Het tweede team van WSV Almere Centraal staat overigens na het eerste weekend op de negende plaats.