Almere daagt bedrijfsleven uit voor afvaloplossingen

ALMERE – Dat er meer mogelijk is met afval dat is inmiddels wel duidelijk. Om met ideeën te komen hebben gemeente Almere, de provincie Flevoland en het Rijk het bedrijfsleven uitgedaagd om met oplossingen te komen. Er is de komende drie jaar drie miljoen euro beschikbaar uit het Fonds Verstedelijking Almere.

Woensdagmiddag werd in het WTC het startsein gegeven voor de prijsvraag. ,,We lopen daarin voorop en hopen dat het bedrijfsleven met ideeën in de vorm van een businesscase komt. Het geld dat beschikbaar is vormt dan een cofinanciering”, legde wethouder René Peeters uit. ,,We hopen dat er met het afval een stroom op gang komt waarmee we en iets met de reststromen van het afval doen en we hopen dat het bedrijfsleven dat kan en wil oppakken”, vulde gedeputeerde Jaap Lodders van de provincie Peeters aan.

De planning is dat begin juli de winnaar of winnaars bekend worden gemaakt. Meer informatie over de wedstrijd is te vinden op: http://upcycle-city.nl/.