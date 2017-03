Almere City zakt categorie bij KNVB

ALMERE – Voetbalclub Almere City is een categorie gezakt na bestudering van de cijfers van afgelopen jaar en de prognoses van dit jaar door de Licentiecommissie van de voetbalbond KNVB. City zit nu in categorie 2 en dat is nog altijd goed.

,,We wisten dat dit zou gebeuren doordat we na de transfer van Vincent Janssen van AZ naat Tottenham Hotspur de geldstroom iets hebben aangepast. Er is verder niets aan de hand, maar zo is het waarderingssysteem van de KNVB nou eenmaal. Daar hebben we ook wel een mening over, maar goed het is niet anders dan dat we zijn gezakt. Ik wil benadrukken dat we financieel gezond zijn en de eigenaar echt niet van plan is om het uit te kleden. In zijn geheel niet zelfs”, aldus John Bes, algemeen directeur van de Almeerse betaald voetbalclub.

City heeft sinds de eigenaar, vastgoedbedrijf De Kroonenberg Groep, de club in 2010 in handen kreeg altijd in de categorie twee of drie van de KNVB gezeten. Dat geeft volgens de voetbalbond aan dat de club financieel gezond is.