Almere City wint moeizaam van Jong Utrecht

ALMERE – Met de nodige moeite heeft Almere City vrijdagavond in eigen huis met 2-1 gewonnen van Jong FC Utrecht. Dankzij twee doelpunten van Soufyan Ahannach en goed keeperswerk van Chiel Kramer werd de winst gepakt.

De jongelingen van FC Utrecht waren het eerste half uur zeker niet de mindere. De Domstedelingen hadden zelfs de beste kansen op de openingstreffer, maar doelman Chiel Kramer stond een keer in de weg en Maarten Peijnenburg kopte een hoekschop net naast.

Het eerste gevaar voor City kwam na bijna een half uur spelen, maar Rick ten Voorde schoof de bal na een voorzet bij de eerste paal naast in plaats van binnen. Daar had de aanvaller de score eigenlijk moeten openen. De Almeerders trokken het spel daarna iets meer naar zich toe, maar Jong Utrecht bleef gevaarlijk combineren. City kwam daardoor niet echt aan het eigen spel toe. Vijf minuten voor rust kreeg Soufyan Ahannach nog een kopkans, maar die ging ook naast en dus hadden de Almeerders het eigenlijk gewoon lastig tijdens het eerste bedrijf en werden de kansen net als de laatste weken te makkelijk gemist.

Moeite

Na rust begon Almere sterker dan in de eerste helft. De eerste kans was ook daarbij ook nog eens raak en de wrange smaak van de eerste helft was direct weggespoeld. Het was een prima voorzet van Jeffrey Rijsdijk vanaf rechts en bij de tweede paal schoot Ahannach de bal hoog in het dak van het doel.

Jong FC Utrecht gaf echter niet zo maar op en dwong Kramer tot een redding en na de openingstreffer en die kans kregen ze zelfs weer het betere van het spel. Ze kregen in de 65ste minuut dan ook loon naar werken nadat Clavin Mac-Intosch op ongeveer achttien meter een overtreding begin en er een vrije trap werd gegeven en Mac-Intosch geel kreeg. Die mogelijkheid werd ook nog benut door Dani van der Moot, hij schoot de bal prima over de muur, en City kon weer opnieuw beginnen en moest daarbij ook nog uitkijken dat het niet tegen een nederlaag aan ging lopen. Dat zat er namelijk ook zo maar in in die fase.

Toch trok City het duel, dus tegen de verhoudingen in, weer naar zich toe. Ook Ahannach benutte namelijk een vrije trap van net buiten de strafschopgebied. Hij was iets minder mooi, maar voor City wel heel belangrijk en voor Ahannach betekende het al weer zijn achttiende van het seizoen tot dusver.

Rustig uitspelen was er niet bij voor de Almeerders, want de Utrechtenaren bleven de aanval opzoeken en Kramer hield zijn ploeg met enkele nuttig reddingen daarbij op de been. In de extra tijd kreeg Utrecht nog een vrije trap net buiten de zestien, maar Darren Rosheuvel schoot rakelings over en dus was de overwinning binnen voor de Almeerders.

Promotie

In de Jupiler League bereikt VVV-Venlo overigens op hetzelfde moment promotie. De Venlonaren wonnen bij RKC Waalwijk en zijn daardoor niet meer in te halen door andere clubs dan Jong Ajax, maar die mogen niet promoveren. Maandag kunnen de Limburgers ook het kampioenschap binnen halen. Voor City betekende de winst een stijging naar plek zeven op de ranglijst en in de vierde periode stijgt de ploeg naar de derde plaats. Twee punten achter Cambuur en De Graafschap die beide zestien punten hebben. Maandag moeten de Almeerders naar RKC Waalwijk.