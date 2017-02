Almere City wint mede dankzij een beetje geluk van Emmen

ALMERE – Na twee verliespartijen en een aantal plekken gezakt te zijn heeft Almere City maandagavond gewonnen en is het op de ranglijst gestegen naar plaats acht. In Almere werd met 3-1 gewonnen van FC Emmen. Dat ging niet zonder geluk, maar daar zullen de Almeerders lak aan hebben.

Het eerste half uur was er op een schot van Tom Overtoom, een streep die door keeper Dennis Telgenkamp tot hoekschop werd verwerkt, na niets te melden. In het laatste kwartier van de eerste helft kwam het een beetje los en dan in het voordeel van de thuisploeg. Soufyan Ahnnach schoot bij een uitbraak op de paal, Overtoom zag een schot opnieuw door Telgenkamp worden gestopt en Arsenio Valpoort en Sherjill Mac-Donald waren dichtbij. Toch was het Emmen dat in die fase op voorsprong kwam.

Doelman Chiel Kramer ging daarbij in de fout. Hij speelde Javier Vet aan, had dat niet moeten doen want die had Henk Bos van Emmen in zijn rug, gaf vervolgens niet aan dat er een tegenstander in de rug van zijn ploeggenoot zat en Bos pakte daar simpel de bal af van de geschrokken Vet. Bos schoof vervolgens simpel de op dat moment onterechte openingstreffer binnen.

Na de openingstreffer kreeg Mac-Donald nog een hele grote kans op de gelijkmaker, maar alleen voor Telgenkamp faalde de spits. De keeper kreeg de bal namelijk tegen zich aangeschoten en hield zijn ploeg dus net als eerder op de nul.

Gelukjes

Na rust kwam City zonder Arsenio Valpoort naar buiten. De Gier bracht Rick ten Voorde in plaats van de deze winterstop voor anderhalf seizoen vastgelegde vleugelaanvaller. Na een invalbeurt en drie basisplaatsen kon hij nog niet echt overtuigen ondanks hij wel voor twee doelpunten zorgde in zijn optredens tot dusver.

Na tien minuten in de tweede helft kwam City ietwat gelukkig langszij. Het was een voorzet van Salasiwa die door Emmennaar Nick Bakker werd aangeraakt en met een stuit achter Telgenkamp rolde. City was in tot die fase, net als in de eerste helft sterker, maar de gasten kwamen er af en toe via vooral Isaa Kallon af en toe gevaarlijk en snel uit.

Na bijna zeventig minuten kreeg City opnieuw dankzij een foutje een doelpunt mee. Het schot na een vrije trap van Ahannach was behoorlijk hard, maar Telgenkamp zat er wel aan en leek de bal onder controle te kunnen hebben, maar de bal ging er via zijn hand toch in en dus had City bij de doelpunten niets te klagen over geluk.

In de laatste twintig minuten golfde het spel behoorlijk heen en weer, maar hadden de Almeerders wel de sterkere hand. Een minuut voor tijd betaalde die hand zich uit doordat invaller Sylvester van der Water een solo vanaf rechts, hij sneed daarbij naar binnen vanaf de zijlijn, met zijn favoriete linkerbeen in de verre hoek achter Telgenkamp schoot. Daarmee was de overwinning wel een feit en dat was een lekkere, want drie keer op rij verliezen zorgt nou eenmaal niet voor rust, maar dat is dus voorkomen en dus zal er met een goed gevoel vrijdag naar Den Bosch worden gereisd.

